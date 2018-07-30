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Путин освободил инвалидов и пенсионеров от взносов на капитальный ремонт

30 Июля 2018 в 16:41
Путин освободил инвалидов и пенсионеров от взносов на капитальный ремонт

Президент России Владимир Путин подписал указ, расширяющий льготный список граждан на компенсацию взносов за капремонт. В общей сложности дополнительно льготы получат около 200 тысяч человек. Согласно указу в число льготников были включены пенсионеры в возрасте от 70 лет, проживающие с инвалидами I и II группы. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Отмечается, что строчка о взносе на капитальный ремонт не будет убираться из платежных документов на коммунальные услуги, однако льготники смогут рассчитывать на ежемесячный возврат уплаченных средств. Предполагается, что на эти цели ежегодно будет выделено примерно 300 млн. рублей их бюджетов регионов.

Напомним, ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление о самостоятельной декларации россиянами состава семьи при подаче заявлений на субсидии для оплаты услуг ЖКХ.
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