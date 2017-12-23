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Путин осудил мздоимство чиновников и их равнодушие к стране

23 Декабря 2017 в 14:38
Путин осудил мздоимство чиновников и их равнодушие к стране

Стабильность и развитие страны подрывает равнодушие чиновников и бизнесменов, их коррумпированность и чванливость. Такое мнение высказал на съезде «Единой России» в субботу президент РФ Владимир Путин.

««Хотел бы также подчеркнуть, что ничто так не подрывает стабильность и не крадет ресурс развития как неправда, несправедливость, беззаконие, как коррупционная ржавчина и мздоимство, равнодушие к своей стране и отстраненность от нужд граждан, чванливость и высокомерие, от кого бы они ни исходили — от политиков, чиновников, бизнеса или тех, кто называет себя элитой», — заявил Путин, слова которого приводит Газета.ру

Также глава государства призвал оппозицию стать более ответственной, не строить свою работу только на обвинении власти и популистских заявлениях, а участвовать в решении острых социальных проблем.

Кроме того, Путин заверил, что Россия готова работать со странами Запада и Востока только на условиях равноправия.

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