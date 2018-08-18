Суббота
18 августа
USD 66.88
EUR 76.18
Горячие новости

Путин опоздал на свадьбу главы МИД Австрии

18 Августа 2018 в 15:57
Путин опоздал на свадьбу главы МИД Австрии

Свадебная церемония глава австрийского МИД Карин Кнайсль и бизнесмена из Австрии Вольфганга Майлингера отложена в связи с задержкой прибытия кортежа президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщили местные СМИ.

Отмечается, что сама церемония должна была начаться в 14:00 по местному времени (15:00), однако из-за опоздания российского лидера время бракосочетания пришлось перенести.

По некоторым данным, для проезда кортежа Путина было перекрыто целое шоссе, однако российский лидер все равно опоздал на свадьбу на 10 минут. Сразу по приезду он подарил невесте букет цветов и Кубанский казачий хор в качестве «музыкального подарка», пишет Газета.ру

Профессор кафедры госуправления и национальной безопасности Дипакадемии МИД Иван Сурма в эфире НСН назвал такие «визиты вежливости» нормальной практикой международных отношений.

Теги:

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры

Партнеры

Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.