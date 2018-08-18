Путин опоздал на свадьбу главы МИД Австрии

Свадебная церемония глава австрийского МИД Карин Кнайсль и бизнесмена из Австрии Вольфганга Майлингера отложена в связи с задержкой прибытия кортежа президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщили местные СМИ.

Отмечается, что сама церемония должна была начаться в 14:00 по местному времени (15:00), однако из-за опоздания российского лидера время бракосочетания пришлось перенести.

По некоторым данным, для проезда кортежа Путина было перекрыто целое шоссе, однако российский лидер все равно опоздал на свадьбу на 10 минут. Сразу по приезду он подарил невесте букет цветов и Кубанский казачий хор в качестве «музыкального подарка», пишет Газета.ру

Профессор кафедры госуправления и национальной безопасности Дипакадемии МИД Иван Сурма в эфире НСН назвал такие «визиты вежливости» нормальной практикой международных отношений.