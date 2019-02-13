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Путин огласит послание Федеральному собранию в Гостином Дворе

13 Февраля 2019 в 19:55
Путин огласит послание Федеральному собранию в Гостином Дворе

Впервые президент РФ Владимир Путин выступит с посланием Федеральному собранию в Гостином Дворе. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники, близкие к Кремлю.

Накануне пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что в этом году мероприятие состоится не в Кремле из-за продолжающейся реставрации Георгиевского зала. Однако он не уточнил, где пройдет выступление, намеченное на 20 февраля.

В 2018 году Путин выступил с посланием в Манеже. Тогда перенос из Георгиевского зала Большого Кремлевского дворца был связан с технологическими особенностями мероприятия: собравшимся президент представил видеоролики, демонстрирующие возможности новейшего российского оружия.

Ожидается, что нынешнее послание Владимира Путина будет носить рабочий характер.

Ранее руководитель «Политической экспертной группы» Константин Калачёв рассказал в эфире НСН о мировом тренде на написание представителями власти статей в СМИ.



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