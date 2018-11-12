Путин одобрил уголовное наказание за «резиновые» офисы

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон об уголовной ответственности за постановку на учет иностранного гражданина в нежилом помещении, передает ТАСС. Документ, в частности, предусматривает лишение свободы сроком до трех лет за фиктивную регистрацию в отношении собственника помещения.



Напомним, в сентябре Госдума приняла в третьем чтении поправки в Уголовный кодекс за постановку на учет иностранных граждан или лиц без гражданства по месту пребывания в нежилом помещении. Нарушение наказывается штрафом от 100 до 500 тысяч рублей или лишением свободы. Аналогичное наказание предусмотрено за фиктивную регистрацию в жилом помещении, сообщает«Русская планета».

Ранее в эфире НСН председатель комитета Госдумы по ЖКХ Галина Хованская заявила, что закон о микродолях в квартирах защитит от черных риэлторов.