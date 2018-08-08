Путин одобрил оснащение самолетов системой ГЛОНАСС

Президент Российской Федерации Владимир Путин одобрил идею об обязательном оснащении самолетов системой ГЛОНАСС. С таким предложением на совещании у главы государства, посвящённому развитию космической отрасли, выступил главы Государственной корпорация по космической деятельности Дмитрий Рогозин.

Руководитель Роскосмоса напомнил, что все машины, которые реализуются в России, с начала 2018 года оснащаются системой ЭРА-ГЛОНАСС. По словам Рогозина, отслеживание положения автомобиля позволяет при необходимости направить к нему экстренную помощь.

Обязательное оборудование авиалайнеров системами ГЛОНАСС или в некоторых случаях ГЛОНАСС-GPS должно быть прописано в отдельном законе, передаёт РИА Новости.