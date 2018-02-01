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Путин одобрил начало разработки новой сверхтяжелой ракеты-носителя

1 Февраля 2018 в 12:06
Путин одобрил начало разработки новой сверхтяжелой ракеты-носителя
Фото: imenno.ru

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о старте работ над созданием новой сверхтяжёлой ракеты-носителя. Работы над эскизным проектом должны быть выполнены в 2018-2019 годах, сообщил в четверг, 1 февраля, глава «Роскосмоса» Игорь Комаров.

Создание ракеты-носителя пройдет в три этапа. Полный цикл работ, включающий создание необходимой инфраструктуры на космодроме «Восточный», должен быть завершён к 2028 году.

Лётные испытания предполагается начать на год раньше, отмечает «Свободная Пресса». Использовать сверхтяжелую ракету-носитель планируется для реализации лунных и марсианских программ. По расчетам «Роскосмоса», создание сверхтяжелой ракеты и строительство соответствующей инфраструктуры обойдется в 1,5 трлн рублей, сообщает ТАСС.

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