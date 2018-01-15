Путин обсудил с премьером Италии Ливию и Украину

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Италии Паоло Джентилони обсудили в рамках телефонного разговора ситуацию в Ливии и также кризис на юго-востоке Украины.



Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Кремля.

Отмечается, что Джентилони во время беседы положительно оценил роль, которую Россия сыграла в рамках Совета Безопасности ООН по ливийскому досье.

С учетом председательства Италии в ОБСЕ в этом году в рамках разговора были также подняты темы развития взаимодействия двух стран в торгово-экономической и энергетической сферах.