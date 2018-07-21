Путин обозначил главные приоритеты деятельности МИД

Главная цель в работе российской дипломатической службу – это обеспечение благоприятных внешних условий для ускоренного внутреннего развития. Такой приоритет для дипломатов определил президент РФ Владимир Путин на совещании послов и постоянных представителей России, которое прошло 19-20 июля в Москве.

Как сообщается на сайте МИД РФ, глава государства затронул наиболее важные для страны международные вопросы и отметил успехи внешней политики России.

«Главный ориентир – обеспечение благоприятных внешних условий для ускоренного внутреннего развития. Выполнение этой задачи потребует расширения международного сотрудничества на всех направлениях с опорой на доказавшие свою востребованность принципы, закрепленные в действующей концепции внешней политики Российской Федерации — самостоятельность, реализм, прагматизм, многовекторность, взаимный учет интересов», — говорится в сообщении МИД РФ.

Также Путин предметно обсуди с дипломатами их ключевые задачи для «последовательной реализации внешнеполитического курса страны». Также были рассмотрены вопросы двусторонних отношений с другими странами и укрепление связей с россиянами за рубежом.