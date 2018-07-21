Суббота
21 июля
USD 63.49
EUR 73.93
Горячие новости

Путин обозначил главные приоритеты деятельности МИД

21 Июля 2018 в 11:47
Путин обозначил главные приоритеты деятельности МИД

Главная цель в работе российской дипломатической службу – это обеспечение благоприятных внешних условий для ускоренного внутреннего развития. Такой приоритет для дипломатов определил президент РФ Владимир Путин на совещании послов и постоянных представителей России, которое прошло 19-20 июля в Москве.

Как сообщается на сайте МИД РФ, глава государства затронул наиболее важные для страны международные вопросы и отметил успехи внешней политики России.

«Главный ориентир – обеспечение благоприятных внешних условий для ускоренного внутреннего развития. Выполнение этой задачи потребует расширения международного сотрудничества на всех направлениях с опорой на доказавшие свою востребованность принципы, закрепленные в действующей концепции внешней политики Российской Федерации — самостоятельность, реализм, прагматизм, многовекторность, взаимный учет интересов», — говорится в сообщении МИД РФ.

Также Путин предметно обсуди с дипломатами их ключевые задачи для «последовательной реализации внешнеполитического курса страны». Также были рассмотрены вопросы двусторонних отношений с другими странами и укрепление связей с россиянами за рубежом.

Теги:
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры

Партнеры

Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.