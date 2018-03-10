Путин про Пескова: Сидит напротив и несет «пургу»

Президент Росси Владимир Путин признался западному телеканалу, что не контролирует всех сотрудников своей администрации и не несет ответственности за все их высказывания.

«У нас две тысячи сотрудников администрации, неужели Вы думаете, что я каждого контролирую? Вон Песков сидит напротив, мой пресс-секретарь, он несет иногда такую «пургу», я смотрю по телевизору и думаю: чего он там рассказывает? Кто ему это поручил?» — признался Путин NBC.

Также Путин отметил, что думает о преемнике с 2000 годов. При этом глава государства добавил, что в этом деле его симпатии или антипатии роли не играют, потому что выбирать главу государства будет в итоге российский народ, пишет Газета.ру