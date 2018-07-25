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Путин не посетит США осенью

25 Июля 2018 в 22:09
Путин не посетит США осенью

Встреча Дональда Трампа и Владимира Путина в Вашингтоне, запланированная на осень 2018 года, перенесена на 2019 год. Об этом заявил советник американского президента по национальной безопасности Джон Болтон, передает РБК.

Перенос даты, в частности, связан с работой комиссии Роберта Мюллера. До встречи в США возможны переговоры на других площадках.

16 июля состоялся саммит Россия-США в Хельсинки, на котором Трамп и Путин обсудили большой спектр двусторонних отношений, а также вопросы международной повестки.

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