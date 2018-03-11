Путин не любит, когда ему поддаются в хоккее

Президент России Владимир Путин рассказал о своем детстве. Воспоминаниями глава государства поделился с журналистов Андреем Кондрашовым.

Российский лидер признался, что много хулиганил и его из-за этого не брали в пионеры.

«Хулиганил, конечно. Не принимали просто, а потом приняли. Стал заниматься борьбой, самбо, дзюдо, начал постепенно меняться, лучше учиться», — сказал Путин.

Первым видом спорта, который начал заниматься российский президент, был бокс.

«Там мне сломали нос, и пока он заживал, я переориентировался на борьбу», — сказал глава государства.

Он также отметил, что родители не всегда поощряли занятия спортом. Поначалу они думали дать сыну музыкальное образование и даже подарили ему баян.

Говоря о своем увлечении хоккеем Владимир Путин заверил, что ему неинтересно играть, если соперники поддаются.

«Меня и так стараются беречь коллеги, мы же видим это. Они могли забивать каждые 20 секунд, но они же этого не делают. Они дают поиграть таким "чайникам", как я», - отметил Путин.

Глава государства добавил, что на льду он иногда кричит и ругается на коллег по команде, но на рабочие отношения это никак не влияет и он еще никого после матча не уволил.

Полная версия фильма «Путин» Андрея Кондрашова опубликована на страничке «ВКонтакте» журналиста Дмитрия Киселева.





