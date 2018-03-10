Путин не исключил помилования Навального

Президент РФ Владимир Путин готов работать с российской оппозицией. Об этом он заявил в беседе с западными СМИ.

«Я бы хотел сотрудничать с этими людьми и готов это делать, чтобы попытаться сделать нашу страну сильнее, более конкурентноспособной, более эффективной страной, самодостаточной», — сказал Путин в интервью NBC.

На вопрос ведущей о возможном помиловании оппозиционера Алексея Навального, чтобы тот мог баллотироваться в президенты, Путин заявил, что «помиловать можно любого человека, если он того заслуживает», пишет Газета.ру