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Путин не исключил помилования Навального

10 Марта 2018 в 13:34
Путин не исключил помилования Навального

Президент РФ Владимир Путин готов работать с российской оппозицией. Об этом он заявил в беседе с западными СМИ.

«Я бы хотел сотрудничать с этими людьми и готов это делать, чтобы попытаться сделать нашу страну сильнее, более конкурентноспособной, более эффективной страной, самодостаточной», — сказал Путин в интервью NBC.

На вопрос ведущей о возможном помиловании оппозиционера Алексея Навального, чтобы тот мог баллотироваться в президенты, Путин заявил, что «помиловать можно любого человека, если он того заслуживает», пишет Газета.ру

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