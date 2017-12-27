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Путин назвал уходящий год значимым в жизни России

27 Декабря 2017 в 20:40
Путин назвал уходящий год значимым в жизни России

Владимир Путин на приеме в честь Нового года в Кремле отметил, что уходящий год «запомнится как важный значимый этап в жизни нашей страны».

По словам президента, «впереди масса забот и планов».

Путин пожелал всем успехов в новом году, сообщает «Интерфакс».

В рамках праздничных мероприятий, организованных в Государственном Кремлёвском дворце, глава государства посетил также выступление Детского хора России и встретился с избранными, исполняющими обязанности и ушедшими в отставку в 2017 году руководителями субъектов Российской Федерации.

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