Путин назвал санкции вредными и бессмысленными

Президент России Владимир Путин назвал вредными и бессмысленными санкции в отношении России. Об этом он заявил в ходе совместной пресс-конференции по итогам переговоров с канцлером Австрии Себастьяном Курцем, передает RT.

По словам Путина, Россия не вводила санкции – вводили против нее. В результате они нанесли ущерб как интересам стран Евросоюза, так и России. Российский лидер подчеркнул, что ограничительные меры при этом не помогли достигнуть цели, которые ставились авторами политики подобного рода.

«В известном смысле, это бессмысленное и вредное занятие», — подытожил Путин.