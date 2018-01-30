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Путин назвал Родченкова придурком и пожелал ему здоровья

30 Января 2018 в 15:41
Путин назвал Родченкова придурком и пожелал ему здоровья
ФОТО: РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин усомнился в том, что информатору WADA Григорию Родченкову можно доверять по жизни. Такого мнения глава России придерживается из-за проблем с законом у бывшего главы Московской антидопинговой лаборатории. С такими словами президент выступил 30 января во время встречи с доверенными лицами.

«Вцепились в этот мельдоний, потом не знали, что с этим делать. Теперь поймали этого придурка Родченкова, вытащили его туда (за границу. — RT). У человека явно проблемы и с законом — он же говорит, он занимался противозаконной деятельностью. Его в тюрьму надо посадить, вместо этого его назначили руководить российской антидопинговой лабораторией. У него были попытки суицида, о чём он рассказывает. Но дай бог ему здоровья, пускай он поправится. Но это же о чём-то говорит, о проблемах. И всё основано на показаниях этого человека, которому можно ли доверять вообще по жизни?» - цитирует слова Путина RT.

Напомним, ранее из-за допингового скандала далеко не всем российским спортсменам разрешили участвовать в Олимпиаде в Пхёнчхане. Всего к международным состязаниям допустили 169 человек. Однако выступать они будут не под российским триколором, а под олимпийским флагом.

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