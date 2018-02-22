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Путин назвал патриотизм одной из черт характера россиян

22 Февраля 2018 в 20:20
Путин назвал патриотизм одной из черт характера россиян

Патриотизм является одной из черт характера российского народа, который всегда проявлял героизм для спасения Родины, заявил Владимир Путин на торжественном вечере, посвященном Дню защитника Отечества, передает РИА «Новости».

Верховный главнокомандующий поздравил с предстоящим праздником весь личный состав и гражданский персонал Вооруженных сил РФ, а также всех, кто служил в армии и на флоте.

«Патриотизм — в характере нашего народа, и мы знаем, на какую героическую высоту он поднимает людей, когда Родина в опасности», сказал Путин.

«Ратная служба во славу Отечества почиталась у нас во все времена»,  подчеркнул президент.

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