Путин назвал ключевые задачи развития России

Во время оглашения послания Федеральному собранию президент Владимир Путин сообщил, что его выступление будет посвящено национальным проектам и роли граждан в развитие страны.

«Действовать необходимо уже сейчас, не отступать от намеченных рубежей. Нельзя работать по накатанной — лучше сразу уйти. Люди в этом году должны почувствовать перемены к лучшему. Ключевая задача — сбережение народа, поддержка семей. Это было и остаётся мощным нравственным запасом» — заявил президент в своем послании.

20 февраля президент обратился с традиционным посланием к Федеральному собранию. Второй год подряд встреча проходит не в Кремле. В 2019 году президент выступает в Гостином дворе.