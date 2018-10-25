Путин назначил врио губернатора Забайкальского края

Президент РФ Владимир Путин принял отставку губернатора Забайкальского края Натальи Ждановой. На её место временно исполняющим обязанности главы региона назначен Александр Осипов, сообщает сайт Кремля.

Встреча Путина и Осипова прошла 24 октября поздно вечером. На ней глава РФ рассказал о своём решении. Новый врио главы Забайкалья уже рассказал о планах по реализации ряда крупных проектов, в том числе по освоению Аргунского, Быстринского и других месторождений, сообщает RT.

Ранее бывший советник управления президента России по внутренней политике, политолог ОЛег Матвейчев в эфире НСН рассказал, что Забайкалье попало в полосу неприятностей.