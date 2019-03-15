Путин соболезнует после теракта в Новой Зеландии

Президент Российской Федерации Владимир Путин выразил соболезнование народу Новой Зеланди в связи с трагедией в Крайстчёрч. Российский лидер направил премьер-министру этой страны Джасинде Ардерн телеграмму со словами поддержки, сообщает пресс-служба Кремля.

«Нападение на мирных граждан, собравшихся на молитву, потрясает своей жестокостью и цинизмом. Рассчитываю, что все причастные к этому преступлению понесут заслуженное наказание», — цитирует RT послание Путина. Он подчеркнул, что в России разделяют горе тех, кто потерял своих родных и близких, и надеются на скорейшее выздоровление раненых.

В городе Крайстчерч группа правых экстремистов напала на две мечети после пятничной молитвы. По последним данным, погибли не менее 49 человек, полсотни ранены.