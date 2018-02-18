Воскресенье
18 февраля
USD 56.36
EUR 70.65
Горячие новости

Путин направил соболезнивания Роухани в связи с катастрофой самолета

18 Февраля 2018 в 13:28
Путин направил соболезнивания Роухани в связи с катастрофой самолета

Президент РФ Владимир Путин направил телеграмму с соболезнованиями иранскому лидеру Хасану Роухани в связи с катастрофой пассажирского самолета. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

«Глава государства подчеркнул, что в России разделяют скорбь тех, кто потерял своих родных и близких в результате произошедшей трагедии», - сообщили в Кремле.

Путин пожелал иранцам мужества и стойкости в этот тяжелый час.

Иранский пассажирский самолет ATR 72-600 разбился 18 февраля в горах провинции Исфахан. Лайнер принадлежал авиакомпании Aseman Airlines и выполнял рейс из Тегерана в Ясудж. На борту было 66 человек. Выживших нет, пишет Газета.ру


Теги:
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Национальная служба новостей - НСН

Партнеры

Партнеры

Партнеры

© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.