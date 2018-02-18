Путин направил соболезнивания Роухани в связи с катастрофой самолета

Президент РФ Владимир Путин направил телеграмму с соболезнованиями иранскому лидеру Хасану Роухани в связи с катастрофой пассажирского самолета. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

«Глава государства подчеркнул, что в России разделяют скорбь тех, кто потерял своих родных и близких в результате произошедшей трагедии», - сообщили в Кремле.

Путин пожелал иранцам мужества и стойкости в этот тяжелый час.