Путин направил соболезнивания Роухани в связи с катастрофой самолета

Президент РФ Владимир Путин направил телеграмму с соболезнованиями иранскому лидеру Хасану Роухани в связи с катастрофой пассажирского самолета. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
«Глава государства подчеркнул, что в России разделяют скорбь тех, кто потерял своих родных и близких в результате произошедшей трагедии», - сообщили в Кремле.
Путин пожелал иранцам мужества и стойкости в этот тяжелый час.Иранский пассажирский самолет ATR 72-600 разбился 18 февраля в горах провинции Исфахан. Лайнер принадлежал авиакомпании Aseman Airlines и выполнял рейс из Тегерана в Ясудж. На борту было 66 человек. Выживших нет, пишет Газета.ру