Путин направил поздравление с Днём ВДВ

Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил Воздушно-десантные войска с Днём ВДВ. Праздничное обращение к действующим десантникам и ветеранам опубликовано на сайте администрации главы государства.

Путин отмечает богатую и славную историю отечественных Воздушно-десантных войск. Бойцы ВДВ, по словам президента, всегда показывали «высочайшую компетентность, собранность и личное мужество, свято хранили преданность боевому братству».

Владимир Путин почтил память десантников, которые принимали участие в Великой Отечественной войне, а также бойцов ВДВ, которые погибли, выполняя воинский долг, в «горячих точках», передаёт Газета.ру . В заключении президент подчеркнул важность продолжения патриотических традиций «крылатой пехоты» и пожелал всем успехов.