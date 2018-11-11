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Путин напомнил Европе о главном принципе демократии

11 Ноября 2018 в 16:35
Путин напомнил Европе о главном принципе демократии

Свобода распространения информации является одним из главнейших принципов демократии. Об этом напомнил в беседе с французскими журналистами президент РФ Владимир Путин.

Глава российского государства назвал недопустимым составление различных списков «хороших и плохих СМИ» и советов, которые решают, какие средства массовой информации будут хорошими, а какие – нет.

«Это, на мой взгляд, совершенно недопустимо. Это ничего общего не имеет с демократией», — добавил Путин, которого цитирует RT France.

Также Путин прокомментировал идею Эммануэля Макрона о создании общеевропейской армии. Эту инициативу российский лидер назвал не новой, напомнив, что слышал нечто подобное еще от Жака Ширака, пишет РИА Новости.

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