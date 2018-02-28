Путин наградил Олимпийских призеров

Президент России Владимир Путин вручил государственные награды 46 российским спортсменам, завоевавшим медали Олимпийских игр в Пхёнчхане.

Так, фигуристки Алина Загитова и Евгения Медведева, лыжники Александр Большунов и Денис Спицов, а также члены хоккейной сборной были удостоены ордена Дружбы. Другим спортсменам были вручены медали ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени и медали ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени.

Россияне на Олимпиаде доказали, что у них нельзя отнять их характер, отметил президент. «Действительно, забрать можно все, что угодно, любую атрибутику, но характер забрать невозможно, - подчеркнул глава государства. - И вы это доказали своими выступлениями, своим отношением к делу, к стране».



