Путин наградил молодых деятелей культуры

Владимир Путин принял участие в церемонии вручения премий президента Российской Федерации молодым деятелям культуры, а также премий в области литературы и искусства авторам произведений для детей и юношества за 2018 год. Награждение состоялось в Кремле, передает RT .

Как отметил глава государства, произведения искусства должны помогать подрастающему поколению постигать противоречия жизни и утверждать идеалы справедливости. Путин назвал «важнейшей миссией» служение культуре и искусству.

Среди получивших премии — народный художник России, член Союза художников РФ Борис Диодоров. Как уточняет РИА ФАН , он отмечен за выдающийся вклад в развитие отечественного и мирового искусства.

Лауреатами премии также стали руководитель школы «Класс-центр», заслуженный учитель России Сергей Казарновский, художница Франческа Ярбусова, архитектор Николай Переслегин, худрук и главный дирижер Ростовского академического симфонического оркестра Валентин Урюпин, режиссер, основатель театра-лаборатории «Асфаль-театр» в Новосибирске Сергей Чехов.

Президент также поздравил участников церемонии с Днем работника культуры, который отмечался 25 марта