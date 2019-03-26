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Путин наградил молодых деятелей культуры

26 Марта 2019 в 17:30
Путин наградил молодых деятелей культуры

Владимир Путин принял участие в церемонии вручения премий президента Российской Федерации молодым деятелям культуры, а также премий в области литературы и искусства авторам произведений для детей и юношества за 2018 год. Награждение состоялось в Кремле, передает RT.

Как отметил глава государства, произведения искусства должны помогать подрастающему поколению постигать противоречия жизни и утверждать идеалы справедливости. Путин назвал «важнейшей миссией» служение культуре и искусству.

Среди получивших премии — народный художник России, член Союза художников РФ Борис Диодоров. Как уточняет РИА ФАН, он отмечен за выдающийся вклад в развитие отечественного и мирового искусства. 

Лауреатами премии также стали руководитель школы «Класс-центр», заслуженный учитель России Сергей Казарновский, художница Франческа Ярбусова,  архитектор Николай Переслегин, худрук и главный дирижер Ростовского академического симфонического оркестра Валентин Урюпин, режиссер, основатель театра-лаборатории «Асфаль-театр» в Новосибирске Сергей Чехов.

Президент также поздравил участников церемонии с Днем работника культуры, который отмечался 25 марта
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