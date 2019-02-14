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Путин на тренировке повредил палец руки

14 Февраля 2019 в 23:38
Путин на тренировке повредил палец руки

Владимир Путин на тренировке с дзюдоистами в спортивном комплексе «Юг Спорт» повредил палец руки, сообщает ТАСС.

Во время спарринг-разминки, когда отрабатывались броски и различные приемы, Путин потренировался на татами со многими спортсменками.

На тренировке с чемпионом Бесланом Мудрановым президент повредил палец на правой руке.

Проблему удалось решить с помощью обычного пластыря. После этого Путин продолжил тренироваться с дзюдоистами, а завершив тренировку сфотографировался с каждым из спортсменов и немного пообщался со всей командой.

Ранее президент России Владимир Путин рассказал, чтобы сделал, если бы оказался на подводной лодке в одном душе с гомосексуалистом.

Об этом российского лидера спросил американский режиссер Оливер Стоун в ходе интервью для документального фильма о Путине.

«Ну, я бы предпочел не ходить в душ с ним. Зачем его провоцировать? Но вы знаете, я мастер дзюдо», - ответил глава государства.

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