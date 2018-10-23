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Путин может встретиться с Эрдоганом в Стамбуле

23 Октября 2018 в 12:35
Путин может встретиться с Эрдоганом в Стамбуле

Президент России Владимир Путин может встретится с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом во время саммита по Сирии в Стамбуле. Как пояснил заместитель директора четвёртого европейского департамента МИД России Андрей Буравов во время конференции. Сейчас такая встреча планируется, сообщает ТАСС.

При этом Буравов отметил, что президентам двух стран всегда есть что обсудить во время переговоров, сообщает RT.

Напомним, 23 октября должна пройти встреча Владимира Путина с помощником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном. Как ранее в эфире НСН предположил директор Института США и Канады РАН Валерий Гарбузов, они могут обсудить ситуацию в Сирии, на Украине, якобы существовавшее вмешательство в американские выборы.

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