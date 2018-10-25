Путин может обсудить с Трампом роль США в атаке на авиабазу Хмеймим

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле считают тревожным сообщение об атаке на сирийскую базу Воздушно-космических сил (ВКС) России в Хмеймиме американским самолетом-разведчиком Poseidon-8. Песков не исключил, что данный вопрос может быть внесен в повестку на встрече Владимира Путина с американским лидером Дональдом Трампом. По словам пресс-секретаря президента, сообщение будет иметь политические последствия.

Напомним, ранеев эфире прокомментировал появившиеся подозрения. Он заявил, что России и всему миру следует поставить США на место.