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Путин может обсудить с Трампом роль США в атаке на авиабазу Хмеймим

25 Октября 2018 в 14:53
Путин может обсудить с Трампом роль США в атаке на авиабазу Хмеймим

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле считают тревожным сообщение об атаке на сирийскую базу Воздушно-космических сил (ВКС) России в Хмеймиме американским самолетом-разведчиком Poseidon-8. Песков не исключил, что данный вопрос может быть внесен в повестку на встрече Владимира Путина с американским лидером Дональдом Трампом. По словам пресс-секретаря президента, сообщение будет иметь политические последствия.

Напомним, ранее зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин в эфире НСН прокомментировал появившиеся подозрения. Он заявил, что России и всему миру следует поставить США на место.
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