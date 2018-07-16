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Путин извинился перед жителями Хельсинки

16 Июля 2018 в 20:24
Путин извинился перед жителями Хельсинки

Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с Дональдом Трампом извинился перед жителями столицы Финляндии за доставленные неудобства, передает РИА «Новости».

«Знаем, что мы доставили много неудобств жителям Хельсинки, и приносим за это свои извинения», сказал глава российского государства.

Встреча Путина и Трампа состоялась 16 июля в финской столице.

Хельсинки (ранее по-русски Гельсингфорс) — столица и крупнейший город Финляндии, административный центр провинции Уусимаа (Нюланд). Расположен на юге страны, на берегу Финского залива Балтийского моря. Население — 643 272 человек. Иностранные граждане составляют около 10% населения города.

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