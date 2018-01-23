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Путин изменил форму ответа российских военнослужащих на благодарность командира

23 Января 2018 в 10:51
Путин изменил форму ответа российских военнослужащих на благодарность командира

У российских военнослужащих изменилась форма ответа на благодарность командира. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин. Документ был опубликован на сайте Кремля 22 января.

Раньше военным приходилось произносить в ответ на благодарность «Служу Российской Федерации», теперь эта фраза заменена более коротким вариантов – «Служу России», сообщает «Русская планета».

Стоит отметить, что предыдущий вариант появился в РФ в 2007 году. До этого военные отвечали командирам «Служу Отечеству», пишет РЕН ТВ.

Напомним, ранее Владимир Путин посетил мероприятия, посвящённые прорыву блокады Ленинграда. Он также возложил цветы к мемориалу на Пискаревском кладбище, сообщает Ura.ru.

 

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