Путин изменил форму ответа российских военнослужащих на благодарность командира

У российских военнослужащих изменилась форма ответа на благодарность командира. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин. Документ был опубликован на сайте Кремля 22 января.

Раньше военным приходилось произносить в ответ на благодарность «Служу Российской Федерации», теперь эта фраза заменена более коротким вариантов – «Служу России», сообщает «Русская планета» .

Стоит отметить, что предыдущий вариант появился в РФ в 2007 году. До этого военные отвечали командирам «Служу Отечеству», пишет РЕН ТВ .

Напомним, ранее Владимир Путин посетил мероприятия, посвящённые прорыву блокады Ленинграда. Он также возложил цветы к мемориалу на Пискаревском кладбище, сообщает Ura.ru .