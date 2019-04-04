Путин исполнил мечту студента слетать на Байконур на пуск ракеты

Юный авиаконструктор Сергей Горобец рассказал РИА «Новости», что президент Владимир Путин помог ему слетать на Байконур и посмотреть на пуск ракеты.

В 2017 году в ходе открытого урока «Россия, устремленная в будущее», который проводил Владимир Путин, 11-классник Сергей Горобец по видеосвязи из Калининградской области рассказал президенту об идее создания принципиально нового двигателя для гражданской авиации. Глава государства поддержал идею, после чего Госкорпорация Ростех подарила юноше полет на авиалайнере МС-21, а также поездку по предприятиям ОДК. После этого в ходе форума «ПроеКТОриЯ» первокурсник МАИ Сергей Горобец получил сертификат на стажировку от исполнительного директора Ростеха Олега Евтушенко.

«Ростех отправил меня на открытый урок с президентом России, во время которого у нас был небольшой личный разговор на 7 минут, где я его попросил о поездке на Байконур. Он сказал, что без проблем», - сказал Горобец.

Он сообщил, что в среду после прилета на Байконур у них была экскурсия по космодрому, еще одну экскурсию провели в четверг. «Сегодня был старт, это невероятные впечатления, ракета взлетает, чистое небо, рокот двигателей», - сказал юный конструктор.

По его словам, он был бы не против слетать и на Восточный.