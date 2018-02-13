Путин и Трамп обсудили ядерную проблему КНДР

Владимир Путин и Дональд Трамп обсудили ядерную проблему КНДР и вопросы палестино-израильского урегулирования. Как пишет сайт NSN.FM, также во время телефонного разговора российский и американский президенты коснулись и других моментов, вызывающих обеспокоенность Москвы и Вашингтона.

Кроме того, в ходе беседы глава Белого дома предложил российскому лидеру помощь США в расследовании причин крушения самолета Ан-148 в Московской области. Напомню, Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонные переговоры накануне, 12 февраля.