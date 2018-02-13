Вторник
13 февраля
USD 58.02
EUR 71.25
Горячие новости

Путин и Трамп обсудили ядерную проблему КНДР

13 Февраля 2018 в 06:59
Путин и Трамп обсудили ядерную проблему КНДР

Владимир Путин и Дональд Трамп обсудили ядерную проблему КНДР и вопросы палестино-израильского урегулирования. Как пишет сайт NSN.FM, также во время телефонного разговора российский и американский президенты коснулись и других моментов, вызывающих обеспокоенность Москвы и Вашингтона. 

Кроме того, в ходе беседы глава Белого дома предложил российскому лидеру помощь США в расследовании причин крушения самолета Ан-148 в Московской области. Напомню, Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонные переговоры накануне, 12 февраля. 

Теги:
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Национальная служба новостей - НСН

Партнеры

Партнеры

Партнеры

© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.