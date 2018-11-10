Путин и Собянин открыли дом-музей Тургенева после реставрации

В Москве после реставрации открылся Дом-музей Ивана Тургенева и первый памятник писателю на улице Остоженка. Церемония была приурочена к 200-летию со дня рождения писателя. В ней приняли участие президент РФ Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин.

Автором монумента стал народный художник Сергей Казанцев. Памятник и дом- музей Тургенева составляют единый архитектурный комплекс.

Глава государства в своей речи на открытии памятника отметил, что он воздвигнут в историческом месте, связанном с московским периодом биографии писателя.

«Рядом старинный особняк, где жил И.Тургенев, гостил у своей мамы, где бывали его друзья, современники», - сказал В.Путин в ходе церемонии открытия памятника.

Президент РФ отметил, что здание дома-музея в центре Москвы сохранилось очень хорошо.

К слову, именно сохранение внешнего облика здания было главной задачей реставраторов. Также в ходе работ привели в порядок внутреннее убранство дома и восстановили старинный сад.

Путин назвал открытие памятника Тургеневу «важным событием для русской литературы и русского народа». Глава государства добавил, что без Тургенева русскую литературу «невозможно представить».