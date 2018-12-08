Путин и Нетаньяху обсудили ситуацию на ливанско-израильской границе

Президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Об этом сообщила в субботу, 8 декабря, пресс-служба Кремля.

В ходе разговора стороны обсудили соблюдение резолюции 1701 СБ ООН по Ливану.

«Нетаньяху проинформировал о деталях проводимой израильскими вооруженными силами операции вдоль линии, разделяющей Израиль и Ливан. С российской стороны отмечена важность обеспечения стабильности в этом районе в строгом соответствии с резолюцией 1701 Совета Безопасности и при координирующей роли Временных сил ООН в Ливане», - сообщили в Кремле.

Также Путин подчеркнул необходимость совершенствовать российско-израильское военное взаимодействие.

В Кремле добавили, что разговор двух лидеров состоялся по инициативе израильской стороны. Помимо обсуждения военных вопросов Путин и Нетаньяху договорились проработать вопрос о личной встрече.

На этой неделе Израиль начал операцию «Северный щит» по поиску и уничтожению тоннелей шиитского движения «Хезболлах», прорытых из Ливана в Израиль.