Суббота
03 февраля
USD 56.04
EUR 70.1
Горячие новости

Путин и Назарбаев обсудили достижения Конгресса нацдиалога Сирии

3 Февраля 2018 в 11:43
Путин и Назарбаев обсудили достижения Конгресса нацдиалога Сирии

Президент РФ Владимир Путин и его казахстанский коллега Нурсултан Назарбаев провели телефонный разговор, темой которого стал Конгресс нацдиалога Сирии, прошедший в Сочи. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Лидера двух стран отметили, что реализация решений, принятых на Конгрессе, станет «весомым вкладом в достижение политического урегулирования в Сирии под эгидой ООН».

«В этом контексте отмечена востребованность продолжения работы в Астанинском формате», — говорится в сообщении, которое приводит Газета.ру.

Ранее Путин обсудил прошедший в Сочи Конгресс с турецким лидером Реджепом Эрдоганом.

 

 

Теги:
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Национальная служба новостей - НСН

Партнеры

Партнеры

Партнеры

© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.