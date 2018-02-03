Путин и Назарбаев обсудили достижения Конгресса нацдиалога Сирии

Президент РФ Владимир Путин и его казахстанский коллега Нурсултан Назарбаев провели телефонный разговор, темой которого стал Конгресс нацдиалога Сирии, прошедший в Сочи. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Лидера двух стран отметили, что реализация решений, принятых на Конгрессе, станет «весомым вкладом в достижение политического урегулирования в Сирии под эгидой ООН».

«В этом контексте отмечена востребованность продолжения работы в Астанинском формате», — говорится в сообщении, которое приводит Газета.ру.

Ранее Путин обсудил прошедший в Сочи Конгресс с турецким лидером Реджепом Эрдоганом.