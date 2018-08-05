Воскресенье
05 августа
USD 63.45
EUR 73.47
Горячие новости

Путин и Медведев поздравили железнодорожников

5 Августа 2018 в 12:52
Путин и Медведев поздравили железнодорожников

Президент Российской Федерации Владимир Путин направил поздравление железнодорожникам с профессиональным праздником. Телеграмма главы государства, опубликована на сайте Кремля. Президент отметил роль железнодорожной отрасли в развитии пространства страны. Железные дороги, по его словам, оказывают прямое влияние на социально- экономическое и промышленное развитие.

К поздравлениям присоединился и председатель правительства Дмитрий Медведев. Он, в частности, отметил, что РЖД воплощают в жизнь гигантские проекты.

День железнодорожника празднуется в России в первое воскресенье августа. Сохранился он и в некоторых бывших республиках СССР. Учредили праздник ещё в царской России - в 1896 году. До 1917 года он отмечался 25 июня - был приурочен ко дню рождения императора Николая I.

Теги:

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры

Партнеры

Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.