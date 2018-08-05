Путин и Медведев поздравили железнодорожников

Президент Российской Федерации Владимир Путин направил поздравление железнодорожникам с профессиональным праздником. Телеграмма главы государства, опубликована на сайте Кремля. Президент отметил роль железнодорожной отрасли в развитии пространства страны. Железные дороги, по его словам, оказывают прямое влияние на социально- экономическое и промышленное развитие.

К поздравлениям присоединился и председатель правительства Дмитрий Медведев. Он, в частности, отметил, что РЖД воплощают в жизнь гигантские проекты.

День железнодорожника празднуется в России в первое воскресенье августа. Сохранился он и в некоторых бывших республиках СССР. Учредили праздник ещё в царской России - в 1896 году. До 1917 года он отмечался 25 июня - был приурочен ко дню рождения императора Николая I.