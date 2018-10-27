Путин и Макрон по телефону обсудили предстоящий саммит в Стамбуле

Президент РФ Владимир Путин в преддверии четырехстороннего саммита глав государств в Стамбуле обсудил некоторые вопросы со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном.

Как сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, в частности, Путин и Макрон в телефонном разговоре «сверили часы» по Сирии.

Встреча президентов России, Турции и Франции, а также канцлера Германии Ангелы Меркель пройдет в Стамбуле в субботу, 27 октября.

Ранее сегодня переговоры прошли между главой МИД РФ Сергеем Лавровым и его турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу, пишет Газета.ру