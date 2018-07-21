Путин и Макрон по телефону обсудили мир на Ближнем Востоке

Президент России Владимир Путин и его французский коллега Эммануэль Макрон провели телефонный разговор, в котором обсудили актуальные международные и региональные проблемы.

Как сообщили в пресс-службе Кремля, особое внимание главы двух страны уделили ситуации на Ближнем Востоке. В частности, Путин и Макрон обсудили гуманитарные аспекты сирийского урегулирования и реализацию совместной инициативы по оказанию помощи населению Восточной Гуты.

В Кремле добавили, что переговоры по телефону прошли в продолжение встречи, которая состоялась 15 июля в Москве.

Ранее в Минобороны сообщили о доставке в Сирию 40 тонн гумпомощи. В ведомстве подчеркнули, что груз был доставлен совместно Россией и Францией, пишет Газета.ру