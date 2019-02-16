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Путин и Макрон обсудили проблемы Сирии и Украины

16 Февраля 2019 в 18:33
Путин и Макрон обсудили проблемы Сирии и Украины

Лидеры России и Франции в ходе телефонного разговора обсудили вопросы положения дел в Сирии и на Украине, сообщает РИА Новости.

«Президент Республики (Эммануэль Макрон) переговорил по телефону со своим российским коллегой (Владимиром Путиным) по ситуации в Сирии и на Украине», - отмечено в коммюнике Елисейского дворца.

В официальном сообщении сказано, что президент России Владимир Путин рассказал французскому коллеге о переговорах с Ираном и Турцией, а Макрон - о приоритетной борьбе с терроризмом и помощи мирному населению во Франции и Сирии.

Предыдущий телефонный разговор между лидерами двух государств состоялся 2 января 2019 года, отметила Газета.ru.

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