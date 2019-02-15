Пятница
15 февраля
USD 66.54
EUR 75.05
Горячие новости

Путин и Лукашенко выиграли в хоккей со счетом 16:1

15 Февраля 2019 в 19:14
Путин и Лукашенко выиграли в хоккей со счетом 16:1

Владимир Путин и Александр Лукашенко сегодня продолжили общение на хоккейном льду олимпийской арены «Шайба» в Сочи. Российский и белорусский лидеры играли в команде «Тигры» против «Медведей». Итоговый счет - 16:1 в пользу «Тигров», сообщает телеканал «360». Путин, кстати, вышел на лед с небольшой травмой пальца, которую получил накануне во время тренировки по дзюдо. По словам президента, он лишь содрал ноготь. Перед началом тренировочной игры в хоккей российский президент сказал, что «ничего страшного» и добавил: «Не девочка, не расплачемся». Однако тут же оговорился, что в российском дзюдо девочки самые лучшие.

Ранее Владимир Путин пообещал освоить сноуборд. Денис Салагаев, второй тренер сборной России по сноуборду, в эфире НСН объяснил, какую доску лучше использовать начинающему сноубордисту.

Теги:

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры


Партнеры



Партнеры



Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2019 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.