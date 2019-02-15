Путин и Лукашенко выиграли в хоккей со счетом 16:1

Владимир Путин и Александр Лукашенко сегодня продолжили общение на хоккейном льду олимпийской арены «Шайба» в Сочи. Российский и белорусский лидеры играли в команде «Тигры» против «Медведей». Итоговый счет - 16:1 в пользу «Тигров», сообщает телеканал «360». Путин, кстати, вышел на лед с небольшой травмой пальца, которую получил накануне во время тренировки по дзюдо. По словам президента, он лишь содрал ноготь. Перед началом тренировочной игры в хоккей российский президент сказал, что «ничего страшного» и добавил: «Не девочка, не расплачемся». Однако тут же оговорился, что в российском дзюдо девочки самые лучшие.

Ранее Владимир Путин пообещал освоить сноуборд. Денис Салагаев, второй тренер сборной России по сноуборду, в эфире НСН объяснил, какую доску лучше использовать начинающему сноубордисту.

