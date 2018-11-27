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Путин готовит заявление по поводу инцидента в Керченском проливе

27 Ноября 2018 в 12:58
Путин готовит заявление по поводу инцидента в Керченском проливе

Президент России Владимир Путин готовится выступить с заявлением относительно инцидента с украинскими военными кораблями в Керченском проливе. Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Он сообщил, что президент РФ все время получает исчерпывающую информацию об этом происшествии.

«Когда время придёт, президент даст все необходимые разъяснения», - сказал Песков.

Пресс-секретарь не исключил, что свою позицию Путин озвучит в Аргентине на саммите G20, передает RT.

Саммит Большой двадцатки  пройдет в Аргентине 30 ноября-1 декабря. Эксперт центра исследования проблем безопасности РАН, политолог Константин Блохин в эфире НСН заявил, что инцидент в Керченском проливе омрачит встречу Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. Ранее сообщалось, что в рамках форума состоятся большие переговоры лидеров двух  стран. 

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