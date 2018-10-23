Путин готов продолжить диалог с Трампом

Президент России Владимир Путин на встрече с помощником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном заявил о готовности продолжения диалога со своим американским коллегой Дональдом Трампом, сообщает «Интерфакс».

Помощник американского президента заметил, что Трампу будет очень приятно встретиться с российским коллегой "на полях" предстоящей международной встречи в Париже.

Ранее НСН сообщила, что Дональд Трамп пообещал, что США будут наращивать ядерный арсенал, пока «Россия и Китай не придут в себя». Глава Белого дома пообещал, что как только это произойдет, «мы будем благоразумны и остановимся. И не только остановимся, но и уменьшим количество». При этом американский лидер добавил, что Пекин должен присоединиться к договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Однако, непосредственно Вашингтон собирается выйти из соглашения, обвинив Москву в его несоблюдении.