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Путин: Европа нуждается в «Северном потоке-2»

22 Августа 2018 в 17:01
Путин: Европа нуждается в «Северном потоке-2»

Президент России Владимир Путин заявил, что «Северный поток-2» нужен Европе. Во время пресс-конференции по итогам встречи с лидером Финляндии Саули Ниинистё российский лидер также сказал о том, что объемы потребления газа в Европе, в том числе в Великобритании и Норвегии, растут, а собственные запасы истощаются.

«Это просто, что называется, медицинский факт», — заявил Путин.

По слова российского президента, с учетом объемов и расстояния Россия - оптимальный поставщик газа для Европы, передает RT.

Путин и Ниинистё встретились сегодня в Сочи. Президент Финляндии назвал встречу «солнечной».

 

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