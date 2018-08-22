Путин: Европа нуждается в «Северном потоке-2»

Президент России Владимир Путин заявил, что «Северный поток-2» нужен Европе. Во время пресс-конференции по итогам встречи с лидером Финляндии Саули Ниинистё российский лидер также сказал о том, что объемы потребления газа в Европе, в том числе в Великобритании и Норвегии, растут, а собственные запасы истощаются.

«Это просто, что называется, медицинский факт», — заявил Путин.

По слова российского президента, с учетом объемов и расстояния Россия - оптимальный поставщик газа для Европы, передает RT.

Путин и Ниинистё встретились сегодня в Сочи. Президент Финляндии назвал встречу «солнечной».