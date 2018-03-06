Путин допустил суд над обвиняемыми США россиянами

Граждане России, которых США обвиняют во вмешательстве в американские выборы, могут быть отданы под суд. Об этом в интервью NBC заявил президент России Владимир Путин, сообщает RT.

«Если они действительно нарушили российский закон, мы привлечём их к суду. Если они не нарушили российский закон, то не за что привлекать их к суду», - пояснил российский лидер.

Ранее он заявлял, что подозреваемые во вмешательстве в президентские выборы в США россияне не будут выданы американскому правосудию.

Напомним, в феврале Минюст США предъявил обвинение 13 гражданам России в рамках расследования дела о возможном вмешательстве России в ход президентской кампании в США в 2016 году.