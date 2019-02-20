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Путин: Больше детей – меньше налогов!

20 Февраля 2019 в 12:19
Путин: Больше детей – меньше налогов!

Россия вошла в сложный демографический период, рождаемость снижается. Причины снижения рождаемости объективны - провал начался со времен войны, смириться с этим фактом нельзя. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в своем обращении к Федеральному собранию.

«Семьям с детьми необходимо повысить выплаты семьям с детьми до двух прожиточных минимумов. Больше детей - меньше налогов. Должна быть снижена налоговая нагрузка на детей. Необходимо освободить от налогов шесть соток, принадлежащих многодетным семьям. Правительству и ЦБ нужно снижать ипотеку до девяти процентов», — сообщил Путин.

Напомним, послание президента России Федеральному собранию, это обращение к депутатам и сенаторам является обязанностью главы государства, предусмотренной Конституцией России. При этом его дата и содержание целиком остается на усмотрение президента. На данном мероприятии присутствуют не только представители российского парламента, но и ряд губернаторов, чиновников и общественных деятелей.
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