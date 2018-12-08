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Путин - единороссам: Хамство и пренебрежение опускает партию ниже плинтуса

8 Декабря 2018 в 18:39
Путин - единороссам: Хамство и пренебрежение опускает партию ниже плинтуса

Президент РФ Владимир Путин выступил на пленарном заседании съезда партии «Единая Россия». Глава государства заявил, что члены партии не должны допускать хамства чиновников и пренебрежения по отношению к людям.

«Это, во-первых, вредно для страны, это несправедливо в отношении людей, это просто опускает всю партию ниже плинтуса», — сказал глава государства, слова которого приводит ТАСС.

По мнению Путина во власти нечего делать таким людям, у которых нет четкого понимания, что нужно делать и как нужно делать.

Он добавил, что у единороссов «повышенная ответственность - за историческую судьбу Родины, за благополучие граждан», что является целью любой политической силы.

Глава государства добавил, что членам ЕР следует активнее бороться за авторитет. Его следует заслужить «упорным трудом, искренним вниманием к нуждам людей и готовностью решать их проблемы, отстаивать правду и бороться с несправедливостью». Также Путин призвал единороссов самим не допускать несправедливости в отношении граждан.

На съезде в субботу члены партии проголосовали за создание комиссии по этике. Накануне всем единороссам раздали памятку с семью заповедями, обязательными для соблюдения в публичной деятельности. Нормы потребовались в связи с многочисленными скандалами из-за высказывания чиновников и парламентариев.

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