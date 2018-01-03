«Путешествие в Рождество» на Тверской стало самым массовым за всю историю

Площадки фестиваля «Путешествие в Рождество» на Тверской улице в Москве за три дня работы посетили около 2,7 млн человек. Это мероприятие стало самым массовым за всю историю улицы, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«На главной городской улице состоялось больше 150 представлений с участием 3,5 тыс. артистов и музыкантов. Спасибо всем, кто принимал участие в проведении масштабного и удивительного праздника на ул. Тверская. Спасибо артистам ведущих театров, принявшим участие в представлениях на ул. Тверская и других площадках фестиваля», - написал мэр в Twitter.







Судя по количеству гостей, праздник на Тверской удался! Это самое массовое мероприятие за всю историю этой улицы. За три дня площадку посетили 2,7 млн москвичей и туристов. На главной городской улице состоялось больше 150 представлений с участием 3500 артистов и музыкантов. pic.twitter.com/bD9jqZ9jmP — Сергей Собянин (@MosSobyanin) 3 января 2018 г.

С 31 декабря по 2 января главная лица столицы стала полностью пешеходной. На протяжении почти 2,5 километров развернулось сразу несколько праздников – театральный, гастрономический и спортивный. Представления были посвящены знаменитым операм, балетам и сказкам.

Фестиваль «Путешествие в Рождество» стартовал в Москве 22 декабря и продлится до 14 января на 83 площадках города.