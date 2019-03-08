Путешественницы получили букеты в Пулково и на Московском вокзале Петербурга

Представительницы прекрасной половины человечества, которые путешествовали самолетами и по железной дороге, 8 марта получали цветы в аэропорту Пулково и на Московском вокзале в Санкт-Петербурге. Так волонтеры подтверждали статус северной столицы как лучшего города городов для путешествий в Международный женский день.

Также Петербург подготовил для своих гостей и жителей танцевальный флешмоб, в котором приняли участие десятки человек.

Акции объединены одним названием «Вам, любимые» и проходят в разных городах России. Цель мероприятия - подарить каждой женщине повод для улыбки.

Поздравление с 8 марта можно выложить в Instsgram c #ВамЛюбимые. Наиболее оригинальные будут размещены на сайте акции www.makehersmile.world.