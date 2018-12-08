«Пусть пишет». Вдова Гайдая отреагировала на обвинения Варлей

Вдова советского кинорежиссера Леонида Гайдая Нина Гребешкова высказалась относительно обвинений со стороны актрисы Натальи Варлей, которая утверждает, что мэтр приставал к ней на съемках «Кавказской пленницы».

Недавно актриса выпустила книгу, в которой отписывала случай в номере, когда Гайдай якобы пытался ее поцеловать.

«Пусть пишет. 50-летие «Бриллиантовой руки» отмечали недавно, а «Кавказскую пленницу» сняли ещё раньше. Что сейчас об этом говорить? Я не знаю, правда или нет. Мне неинтересно», — сказала Гребешкова в беседе с «Ридусом».

Сама Варлей утверждает, что Гребешкова застала их с Гайдаем вместе в номере. Варлей заявила, что они говорили о работе, тогда Гребешкова развернулась и сразу вышла, а вот режиссер попытался ее поцеловать, но получил жесткий отказ, сообщает RT.

Давид Шнейдеров в эфире НСН, обсуждая эту ситуацию заявил, что романы в актёрской среде были всегда, а вот харрасмент появился только недавно.