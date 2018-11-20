«Пусть отцы о детях думают!» Глава Карелии резко ответил на просьбу открыть детский сад

Глава Карелии Артур Парфенчиков в достаточно резкой форме ответил на просьбу жительницы поселка Суоёки Суоярвского района открыть там детский сад. Анна Власова в переписке с Парфенчиковым в одной из социальных сетей сообщила, что ей необходимо выходить на работу и она не знает, с кем должны остаться её двое детей. На этом глава Карелии ответил, что по этому вопросу к нему обращаться не стоит. Также он предложил женщине сидеть с детьми до тех пор, пока они не достигнут возраста трёх лет. Помимо этого исправить ситуацию могут бабушки или няни.

Кроме того, Артур Парфенчиков адресовал Анне Власовой следующую фразу:

«Пусть о вашем ребенке отец его, дед и думают».

Между тем, стало известно, что глава Карелии принёс свои извинения женщине, которой ранее грубо ответил на её просьбу о строительстве детского сада. Он оправдал своё поведение «эмоциональным срывом», подчеркнув, что он просто человек, отмечает "Говорит Москва".